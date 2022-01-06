SYDV Manisa’da geçen yıl 1 milyon 723 bin TL yardım yaptı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti, 2022 yılının ilk toplantısını Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirdi. 2021 yılında 2 bin 183 kişiye 1 milyon 723 bin 542 TL yardım yapıldığı bildirildi.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mesut Eser, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Senem Helvacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, Defterdar Şenol Gezer, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ve ilgililer katıldı.

Manisa Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çalışmalarına ilişkin bilgi verilen toplantıda ayrıca 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde 2 bin 18 vatandaşa 1 milyon 680 bin 695 TL nakdi yardım, 165 vatandaşa 42 bin 847 TL ayni yardım yapıldığının bilgisi verildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısında heyette görev yapan muhtarlara Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından ‘Teşekkür Belgesi’ verildi.

Toplantı, Mütevelli Heyetinde görev yapacak yeni muhtarların seçilmesi ile sona erdi.