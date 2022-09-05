Su faturası ödeyeceklere MASKİ’den önemli duyuru

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarihinde 18:00-00:00 saatleri arasında teknolojik altyapı yenilemesi nedeniyle sunucuların erişime kapalı olacağını ve su faturası ödeme işlemlerinin belirtilen saatlerden önce yapılması gerektiğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, aboneleri yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, “06.09.2022 tarihinde 18:00 - 24:00 saatleri arasında, teknolojik altyapı yenileme işi sebebiyle sunucularımız erişime kapalı olacaktır. Bu süre zarfında fatura ödeme (banka, vezne, online vb. tüm ödeme kanalları dahil) ve kartlı sayaç kredi yükleme işlemleri yapılamayacaktır. Mağduriyet yaşanmaması adına kartlı sayaçlı abonelerimizin kredi bakiyelerini kontrol etmeleri, mekanik sayaçlı abonelerimizin ise vadesi gelen borçlarını 06.09.2022 tarihine kadar saat 18:00’dan önce ödeyerek gecikmeye maruz kalmamaları hususunda, gereği önemle rica olunur” denildi.