banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak

Su faturaları ile tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerdeki ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başlatıldığını söyledi.

MANİSA 24.10.2021, 13:50
Su faturalarına yansıtılan o ücretler yeniden hesaplanacak

Su faturaları ile tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerdeki ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başlatıldığını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarıyla tahsil edilip ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama ücretleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere bir toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk’ün yönettiği toplantıya 17 ilçeden belediye başkan yardımcıları, MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, ilçe belediyelerinin mali hizmetler müdürleri, temizlik işleri müdürleri ve konu ile ilgili personeller katıldı. Toplantıda katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesinde tam maliyet hesaplarının nasıl yapılacağı, maliyet detayları ve hesaplamalar için gereken bilgi ve belgelerin nasıl hazırlanması gerektiği üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. İlçe belediyelerinden Kasım ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde incelenmek üzere, katı atık toplama ücretlerinin hesaplamalarında kullanılmış olan veriler içerisinde bulunan maliyet detayları istendi.

İlçeler arasında ciddi ücret farklılıkları var

Toplantıda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 17 ilçede uygulanan katı atık toplama ücretleri arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. Vatandaşları ve belediyeleri mağdur etmeyecek şekilde ücretlerde görülen bu farklılıkların azaltılması için tekrardan hesaplanma yapılması gerektiğini söyleyen Başkanvekili Güzgülü, yapılacak olan çalışmanın önemi ve aciliyeti için gerekli belgelerin belirlenen tarihe kadar hazır edilmesini istedi.

Başkan Ergün’ün talimatlarıyla çalışmalar ivedi bir şekilde başladı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katı atık toplama ücretlerinin her ilçede farklı uygulanması, bu uygulanan fiyat politikaları arasında da ciddi farklılıkların olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla katı atık toplama ücreti bedellerinin yeniden hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başladığını belirtti. Çevik, “Hem vatandaşlarımızın haklarını gözeterek, hem de hiçbir ilçe belediyesini mağdur etmeyecek şekilde katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyelerinin katı atık toplama ücreti hesaplamalarında kullanılan veriler içerisinde bulunan, araç kilometreleri, kullanılan yakıt miktarı, personel giderleri, kullanılan ekipmanlar ile satın alınan araçların cins ve bedelleri gibi maliyet detaylarını Kasım ayı Büyükşehir Meclis Toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmelerinden önce inceleyeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2