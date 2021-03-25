Spor bilimlerinin geleceği MCBÜ’de konuşuldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, "Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK)" tarafından yürütülen ve Türkiye’de ilk defa başlatılan spor bilimleri alanı akreditasyon süreci kapsamında, SPORAK Değerlendirme Takımı’nın gerçekleştirdiği değerlendirme ziyaretine ev sahipliği yaptı.

SPORAK Değerlendirme Takımı’nın MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’ne gerçekleştirdiği başarılı geçen ve iki gün süren ziyaretin sonunda, SPORAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Nimet Haşıl Korkmaz, Prof. Dr. A. Dilşad Mirzeoğlu, Doç. Dr. Halil Sarol, Doç. Dr. Melih Balyan ve Öğrenci Temsilcisi Sena Nur Doğusan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından ağırlandı. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Pınar Güzel Gürbüz ve Doç. Dr. Kadir Yıldız ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Tok da hazır bulundu. Değerlendirme ziyaretinde, spor bilimleri alanındaki eğitim programlarının ilerletilmesi, iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynaması amacıyla, spor bilimleri eğitiminin Türkiye’deki gelişimini teşvik etmek, akreditasyonun önemli amaçları arasında yer aldığı vurgulandı.