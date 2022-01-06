Spil yolundaki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı

Spil Dağı Milli Parkı’na giden yolda bulunan kaldırımlarda ruhsatsız kurularak kapalı alanlar oluşturulan ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeler, alınan karar doğrultusunda söküldü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışma ile bölgede bulunan kaçak yapılar kaldırılırken, vatandaşlar da çalışmaları memnuniyetle karşıladı.

Ulucami’nin üst bölgesinde kalan ve Spil Dağı Milli Parkı’na giden yolda ruhsatsız olarak kurulan işletmeler alınan karar doğrultusunda kaldırıldı. Bir süredir bölgede kaçak yapılar oluşturan ve görüntü kirliliğine neden olan işletmeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği ortaklaşa çalışmaların ardından söküldü. Bölgede bulunan izinsiz işletmeler kaldırılarak, kaldırımlar tekrardan vatandaşların kullanımına açıldı. Bölgenin yeni haliyle daha güzel hale geleceğini belirten vatandaşlar da, çalışmaya destek oldu. Vatandaşlardan Bahar Kaya, “Bence daha iyi olmuş. İnsanlar istedikleri saate kadar oturabiliyorlar, özgürler. İnsanlar orada piknik tarzı gibi oturabilirler. Bence bize göre iyi. Biz de oraya gidiyorduk. Manzara için gidiyoruz ama para veriyoruz. Manzara izlerken bile para veriyoruz. Şu an daha özgürce istediğimiz kadar durabiliriz.” derken, Rıza Kaplan, “Vatandaşlar daha rahat ediyorsa ben de iyi olduğunu düşünürüm. Vatandaş için iyi hizmet veriliyorsa elbette iyidir.” diye konuştu.