Spil Dağı’nda yol çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı’na ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikte güveni sağlamak amacıyla başlattığı yol genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı’ndaki yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 3 kilometrelik kayalık kesimdeki zorlu çalışmaların 2 kilometrelik kısmını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte mevcut alanda incelemelerde bulundu. Manisa’nın yanı sıra İzmir’den de ziyaretçi akınına uğrayan Spil Dağı Milli Parkı’nda devam eden faaliyetler hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Doğa meraklılarının sıklıkla ziyaret ettiği Spil Dağı’nda başlattığımız yol genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun kayalık kısmının 3’te 2’sini genişlettik. Kayalık kısımdan sonra buradaki çalışmalarımız daha hızlı ilerleyecek. Yaz mevsimi ile birlikte daha fazla ziyaretçinin geleceği Spil Dağı Milli Parkı’na ulaşımı kolaylaştırmak ve trafikteki güvenliği arttırmak için faaliyetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.