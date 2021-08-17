Sosyete pazarı ve sebze meyve pazarı her salı Millet Çarşısında

Meşhur Bostanlı Sosyete Pazarı ile sebze ve meyve pazarı her salı Yunus Emre Millet Çarşısı’nda kuruluyor. Vatandaşlar pazaryerine ücretsiz servis ile de gelebiliyor.

Kozmetikten, takıya, kıyafetten, ev gereçlerine marka ürünler uygun fiyata her salı Yunus Emre Millet Çarşısı’nda vatandaşların hizmetine sunuluyor. Türkiye’nin en modern 2 katlı kapalı pazaryerini bünyesinde barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı’nda birinci katta Meşhur Bostanlı Sosyete Pazarı, ikinci katta ise meyve ve sebze pazarı kuruluyor. Vatandaşların rahat bir şekilde pazaryerine gelebilmeleri amacıyla ücretsiz servis hizmeti veriliyor. . Otopark, mescit, işyerleri, gençlik merkezi, tuvaletler, bebek bakım ve dinlenme odaları ile kafeteryalar bulunduğu pazaryerine alışverişe gelen vatandaşlar Pazaryerine alışverişe gelen vatandaşlar pazardan oldukça memnun. Alışveriş yapan vatandaşlardan Fahriye Er ve Hatice Gümüş hizmetten duydukları memnuniyeti; “Pazar çok güzel. İzmir’de Bostanlı Pazarı var onun gibi aynı. Hem ulaşım hem yerleşim hem de ürün anlamında çok güzel bir pazaryeri. Projede emeği olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.

Pazarda tezgah açan üreticilerden Gökhan Gökdoğan, “Yapan güzel yapmış. Temiz yapmış. Gördüğüm görebileceğim en güzel yer. Doğru ve akıllıca yapılmış bir yer. Allah emeği geçenlerden razı olsun.” derken, Samet Ekin ise şunları söyledi: “İzmir bölgesinden geliyoruz. Çeşidimiz çok. Servis imkanı da var. Çok sistemli güzel bir yer. İyi ki de burasını yapmışlar. Allah yapanlardan razı olsun.”