Soma’ya 7 bin kapasiteli yeni stadın temeli atıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor’un iç saha maçlarını oynayacağı 7 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumunun temeli atıldı. 164 milyon 390 bin TL bedelle yapılacak olan Soma Stadyumunun önümüzdeki sezona yetişmesi hedefleniyor.

Manisa merkezde stat sorunu yaşanmaya devam ederken Akhisar ve Turgutlu’dan sonra Soma da yeni stadına kavuşuyor. 7 bin koltuk kapasiteli olacak olan yeni stadın 164 milyon 390 bin TL bedelle ihale edildiği öğrenildi.

Temel atma töreninde konuşan Soma İlçe Spor Müdürü Dilek Mert, 15 bin metrekare alana kurulacak Soma Stadyumu ile ilgili bilgi verdi. Kuruçay, "Stadyum 7 bin seyirci kapasiteli olacak. Protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, 4 adet sporcu soyunma odası, seyirci fuayeleri, idari birimler, 2 adet antrenman salonu, 2 adet ticari birimler, atölye ve salonlarına sahip olacak." dedi.

"Güzel başarılar bekliyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Bundan bir kaç hafta önce ilçemizde Kapalı Yüzme Havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Bugünde Somamıza yeni kazandıracağımız şehir stadyumunun hep birlikte temelini atacağız. İnşallah bu yıl içerisinde de hizmete alacağız. Son 4-5 yılda sadece Soma ilçemizde 6 tane yeni açık ve kapalı halı sahamızı hizmete aldık. Gençlik merkezimizi hizmete aldık. Oldukça yıpranan Muzaffer Ecemiş Kapalı spor salonumuzu tadilat ettirdik. İçerisinde Manisa’da tek olan bir tırmanma duvarını da yerleştirerek hemşehrimizin hizmetine sunduk. İnşallah yeni stadyumun yapımın dan sonra uzun yıllar şehrimize hizmet veren Atatürk Stadyumunu da tadilattan geçirerek hem şehrimizdeki diğer amatör takımların hizmetine sunacağız hem de orada her yaştan insanımızın spor aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir tesis haline getireceğiz. Artık Soma’da her yaştan insanımızın tüm spor branşlarını gerçekleştirebilecekleri ve zamanlarını değerlendirebilecekleri alanları oluşturup milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu stadımız da başta 2. ligdeki başarılı temsilcimiz şehrimizin profesyonel futbol takımı Somaspor olmak üzere futbolumuzun hizmetinde olacak. Müteahhit firma ile görüştük, yapım süresi sözleşmeye göre 18 ay ancak 2023-2024 futbol sezonuna yani eylül ayına yetiştirecek. Somaspor’umuz gelecek sezondan itibaren inşallah maçlarını daha modern daha yüksek seyirci kapasiteli yeni stadında oynayacak. Somaspor’umuzdan da bu sezon ve gelecek sezonlarda yeni stadında en güzel başarıları şehrimizle buluşturmasını temenni ediyoruz."

"Spor yatırımları il genelinde devam ediyor"

Manisa genelinde spor yatırımlarının hızla devam ettiğini anlatan Özkan, "Sadece Soma’da değil, Manisa’nın her yerinde şu anda Gençlik Spor Bakanlığımızın halı sahalardan yüzme havuzlarına gençlik spor merkezlerinden tenis kortlarına kadar yüzlerce tesisin bir kısmı tamamlandı faaliyete geçti bir kısmında da inşaatları devam ediyor. Onlarında birçoğunu inşallah bu yıl içerisinde hizmete alacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığını gerçek manada gençlerin ve sporun hizmetinde olan gençlerimize ve sporun geleceğine yatırım yapan bir bakanlık haline dönüştürdük. Bunun neticelerini de gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda olimpiyatlarda gerek Avrupa gerekse dünya genelinde yapılan yarışmalarda elde ettiğimiz birçok altın, gümüş madalya ile rekorlarla da almaya başladık. Bunları milletimiz anlıyor ama bütün bu yapılanları metro kapılarının duruşta otomatik açıldığını kalkışta da otomatik kapandığını daha evvelsi gün öğrenen bir muhalefete de anlatmak oldukça zor oluyor. Ancak milletimiz yapılan yatırım ve hizmetleri görüyor. Buna göre de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletin hizmetinde olanlara da 20 yıldan bu yana bu yatırımları devam ettirme fırsatını da buluyor. Tüm bu yatırımların gerçekleşmesinde sizlere sunduğu vizyonla önümüzü açan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere özellikle Manisa’mızda gençlik ve spor yatırımlarında bizlere büyük destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve sayın bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu tesisin Somamıza spor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Temel atma programına Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, MHP İlçe Başkanı Adem Yıldırım, Somaspor kulüp yöneticileri, taraftarlar, kurum amirleri ile Somalılar katıldı.