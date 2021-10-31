banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Soma’nın yolları büyükşehir tarafından yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi.

MANİSA 31.10.2021, 15:37
Soma’nın yolları büyükşehir tarafından yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesinde yapılan yol çalışmasını yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Soma ilçesinde de devam eden yol yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi. Öztozlu’ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek eşlik ederken, Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli de hazır bulundu. Yapılan yol çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Soma ilçesi Sevişler Mahalle Muhtarı İbrahim Benli, “Mahallemiz Soma ilçesine bağlı ancak, baraj ve mesire alanı olmasından dolayı Manisa merkezden dahi ziyaretçi ağırlıyor. Yolumuz önceden iyi değildi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi sunuyorum. Yollarımız güzel oldu, Allah ondan razı olsun” dedi. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ise, “Soma’nın mesire alanı olan Sevişler Mahallesi hem civar ilçelerden hem de çevre illerden ziyaretçi alan aynı zamanda Somalı vatandaşların da sıklıkla geldiği bir bölge. Bu nedenden dolayı trafik oldukça yoğun. Burada 3,5 kilometrelik bir yol çalışmamız oldu. Hem burada yaşayan vatandaşlarımız hem de buraya civar il ve ilçelerden ziyarete gelen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlarımız başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan hizmetlerden dolayı ben de teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3