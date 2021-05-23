Soma’nın park ve bahçelerinde hummalı çalışma

Manisa’nın Soma ilçe geneli programlanan budama çalışmaları Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Soma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yürütülen budama çalışmaları sürüyor. Mahalle mahalle programlanan çim biçme çalışmaları mayıs ayı içerisinde de hızla devam ediyor. Çimlerin ömrünün uzatılması, yeşil alanların estetik görüntüsünün sağlanması amacıyla yapılan çim biçme çalışmaları kapsamında Soma Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bir çok yeşil alan ve parkta çim biçme çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teknik personeli tarafından yürütülen çalışma kapsamında yeşil alanlarda yapılacak değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çalışmaların devam edeceği belirtildi.