Somalı minikler, Bergamalı bebek için birlik oldu

Manisa’nın Soma ilçesinde Soma Elektrik Üretim A.Ş. (SEAŞ) Anaokulu minik öğrencileri, her sınıfta Bergamalı SMA TİP1 hastası Kaan Efe bebek için bir kumbara yaparak harçlıklarıyla ufakta olsa destek oldu. Kaan Efe için herkesi destek olmaya çağıran minik öğrenciler, sonu güzel bitecek yolculuğunda Kaan Efe bebek için herkesi birlik olmaya davet etti.

SEAŞ Anaokulu Okul Aile Birliği tarafından minik öğrencilerin Bergamalı SMA TİP1 hastası Kaan Efe Şanal adlı bebeğe yardım kampanyası düzenlenmesi talepleri okul yönetimi tarafından da olumlu karşılanınca öğrenci ve öğretmenlerinin ortak çalışmalarıyla her sınıfta Kaan Efe için bir kumbara hazırlandı. Minik öğrenciler Kaan Efe’nin tedavisine bir nebze de olsa destek olmak için evlerindeki kumbaralarında biriktirdikleri paraları getirerek sınıflarında kendi yapmış oldukları ve ’Kardeşimiz için el ele’, ’Kaan Efe’yi birlikte yaşatalım’, ’Hep beraber gülebilelim diye’ isimler verdikleri kumbaralara atarak yardım topladı.

Minik öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri 4 bin 910 TL Kaan Efe Bebek için bağış oldu. Kumbaralardan çıkan para okul yönetimi ve okul aile birliği ile Kaan Efe’nin valilik tarafından alınan izinle açılan banka yardım hesabına yatırıldı.

Minik öğrenciler verdiği yaşam mücadelesinde Kaan Efe’yi yalnız bırakmayacaklarını belirterek, tüm Soma halkını destek olmaya davet etti.