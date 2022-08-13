Soma’daki sokak hayvanı popülasyonu kontrol altına alınıyor

Manisa’nın Soma ilçesinde zabıta müdürlüğüne bağlı hayvan barınağı ekipleri sokaklardaki sahipsiz hayvanların gerekli tedavilerini yapıp, kısırlaştırmalarını tamamlayarak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alıyor.

Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Barınağı ekipleri, sokak hayvanları kısırlaştırarak tedavilerini gerçekleştiriyor. Salgın hayvan hastalıkları ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklarının kontrolü yapan ekipler bir yandan da kontrolsüz üremenin önüne geçiyor.

Belediye bünyesinde 5 personel ile birlikte yapılan çalışmaları anlatan Soma Belediyesi Veteriner Hekimi Engin Eren, "Amacımız, sahipsiz canlarımızı bakım evine alarak gerekli tedavilerini yapmak ve kısırlaştırmalarını tamamlayarak sahipsiz hayvan popülasyonunu kontrol altına alabilmek. Burada öncelikle kısırlaştırma işlemini gerçekleştiriyoruz ve kulaklarına küpe takıyoruz. Kuduz aşısı, iç ve dış parazitlerine bakıp doğal yaşam alanına geri bırakıyoruz. Bunun harici trafik kazaları ve çeşitli nedenlerle gelenleri tedavi ediyoruz. Barınağımızda nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayında 72 adet erkek, 58 adet dişi köpek kısırlaştırma, aşılanma ve küpeleme işlemi yapıldıktan sonra alındığı bölgeye ve ilçe sınırları içerisindeki doğal ortamlarına geri bırakılmıştır. Ayrıca ilçemizin 18 ayrı noktasında mama sunumu yapılmaktadır." dedi.