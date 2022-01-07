Soma’daki Evsel Atıklar Uzunburun’da bertaraf edilmeye başlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yapımı gerçekleştirilerek şehrin 40 yıllık sorununa son veren Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde evsel katı atıklar taşınmaya devam ediliyor. Soma’da oluşan evsel katı atıklar da Kırkağaç’ta bulunan Katı Atık Transfer İstasyonu aracılığıyla Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne getirilerek bertaraf edilmeye başlandı.

Manisa’da yaşanan düzensiz depolama alanlarından kaynaklanan katı atık sorununun çözümü ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde katı atık bertaraf çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilçelerde hizmete giren Katı Atık Transfer istasyonları aracılığıyla, ilçe sınırlarından toplanan katı atıklar trafik yükünü, sefer sayılarını ve maliyeti azaltabilmek amacıyla ilçe belediyesine ait araçlarla, bunker aracılığı ile semi treylerlere nakledilerek Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne getiriliyor. Soma’da da oluşan evsel katı atıklar, Kırkağaç’ta bulunan Katı Atık Transfer İstasyonu aracılığı ile Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ne getirilerek bertaraf edilmeye başlandı.