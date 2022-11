Soma’da yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde 2023 yılında tamamlanarak hizmete girmesi beklenen yarı olimpik yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, iktidarları döneminde Manisa il genelinde yüzlerce tesisin faaliyete geçirildiğini anlattı.

Manisa’nın Soma ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temeli atıldı. Azot Çamlığı Kentpark alanında 1875 metrekare inşaat alanı bulunan yüzme havuzunun 23 milyon 85 bin lira ihale bedeliyle 26 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Yüzme havuzu içerisinde 144 kişilik tribün, 9x13 çırpınma havuzu, 25x13 havuz, idari bina, giyinme odaları yer alıyor. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan yarı olimpik havuzun Soma’ya hayırlı olmasını temenni ederken yüklenici firma temsilcisinden yüzme havuzunun nisan ayında tamamlanması sözünü aldı.

Havuzun özelliklerini anlattı

Temel atma töreninde konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri Soma İlçe Müdürü Dilek Mert, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca inşaatı yapılan Soma yarı olimpik yüzme havuzu temel atma Törenine Hepiniz hoş geldiniz. 23 milyon 85 bin TL bedelle ihalesi yapılan havuzun ekim ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmıştır. Temmuz 2023’te bitmesini planlanan havuzda çırpınma havuzunun yanı sıra 144 kişilik tribünle birçok spor müsabakasına ev sahipliği yapılması planlanmaktadır ve 5 bin 550 metrekarelik alanda 1900 metrekarelik kapalı alana sahip olacak havuzumuzda yüzme bilmeyen kalmasın diyerek ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta sayın bakanım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Bundan 20 yıl önce müdürlükler amacına hizmet edemiyordu"

Ak Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürlüklerinin geçmişte kağıt üzerlerinde kurulu olduğunu amacına hizmet edemediklerini vurgulayarak, "Bundan yaklaşık 20 yıl önce ilçe müdürümüz Dilek Mert Soma’da göreve başladığında hükümet konağında bir tane odası vardı. Hatırladığım kadarı hiçbir şeyi yoktu. Hiç bir faaliyet yapma imkanı yoktu. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 81 ilinde binin üzerinde ilçe ve beldesinde milyonlarca gencimizin sportif ve sanatsal faaliyetlerini yürütebileceği çok sayıda tesislerimiz var. Sadece Somamızda bile bugün bir yandan Gençlik Merkezi bir yandan da son dönemde belediye ve Spor Toto iş birliğiyle yaptığımız, açtığımız halı sahalar, okul bahçelerimizdeki voleybol ve basketbol sahaları kapalı salonlarımız ve daha sayamadığımız birçok tesisimiz var." şeklinde konuştu.

"Manisa’nın 17 ilçesinde yüzlerce spor tesisi yapıldı"

Manisa’ya yüzlerce eser kazandırıldığının altını çizen Özkan konuşmasına şöyle devam etti: "Soma’da yanlış hatırlamıyorsam 5-6 tane kapalı salonumuz var ve inşallah ve yakın zamanda hizmete girecek yüzme havuzumuzda ve yeni stadımızda artık ilçemizde de aynı anda binlerce gencimizin yararlanabileceği sportif faaliyetlere iştirak edebileceği sanatsal faaliyetleri gerçekleştirebileceği tesislerimizin bir kısmı hizmete kavuştu. İnşallah bir kısmı da önümüzdeki yıl hem gençlerimiz ve tüm Soma Halkımızın hizmetinde olacak. Sadece Soma’da değil şuan Manisa’nın 17 ilçesinde kapalı Spor salonlarından Gençlik Merkezlerine halı sahalarından açık ve kapalı spor tesislerine yüzme havuzlarına kadar yüzlerce tesisimiz var ve on binlerce gencimizde bunlardan faydalanıyorlar hizmet alıyorlar. Sadece spor faaliyetleri değil Gençlik Merkezi aracılığıyla maketçilik kursundan tutun, tarih okumalarına varıncaya kadar çok çeşitli alanlarda faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tabii ki başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu iradeyle birlikte Manisa ve ilçelerimizde Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ciddi gayreti var. Gerek Somamızla alakalı gerek diğer ilçelerle alakalı her türlü gençlik spor hizmetinde Sayın Bakanımıza ne zaman gittiysek hiç bir zaman geri çevirmedi. Her ilçemizdeki gençlik spor yatırımlarının birçoğunun takipçisi oldu, birçoğunun da açılış ve temel atmalarına katıldı. Geçtiğimiz hafta da yine Manisa’daydı. Şu an planlaması tamamlanan veya açılan 2023 içerisinde inşallah inşaatı tamamlanıp hizmete açılacaklarla birlikte Manisa genelinde yüzlerce spor tesisimiz özelde gençlerimizin genelde de hemşehrilerimizin yediden yetmişe yüzme sporlarına merakı olan bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Bir yandan vatandaşlarımız gelip burada her zaman istifade edebilecekleri gibi bir yandan belli ölçekte yüzme yarışlarını burada gerçekleştirebileceğiz. Yarı olimpik özellikte tribünü var. Bir yandan yüzme havuzu öğrenmek isteyenler eğitmenler nezaretinde burada yüzme öğrenebilecekler. Hayırlı olsun."

Soma’ya 7 bin kişilik yeni stat

Öte yandan Soma’ya yeni stadyum kazandırılması noktasında da sona gelindiğini aktaran Ak Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Nazım Yavuz Stadyumunun temel kazıları başladı. Uzun yıllar Somamıza hizmet eden ancak yıpranmış olması nedeniyle hizmet verme imkanı kalmayan Nazım Yavuz Stadı vardı. Oraya Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu’nun destekleriyle 200 milyon lira yatırım tutarı olan 7 bin kişilik stat kazandırıyoruz. İnşaatı başladı inşallah gelecek yıl son baharında belki de 2023-2024 futbol sezonuna orayı yetiştireceğiz. İleriki günlerde hep birlikte oranın da temelini atacağız." dedi.

Temel atma törenine AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Kaymakam Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, İlçe Emniyet Müdürü Umut Er, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Dilek Mert, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, Soma Belediye Başkan Yardımcıları, Sabır Tuna, Abdullah Ekşi ve Soma Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Hayati Gümüş katıldı.