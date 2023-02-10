Soma’da variller depremzedeler için sobaya dönüştürülüyor

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Soma ilçesinde linyit kömürü üretimi yapılan maden ocaklarında depremzedeler için varilden soba üretiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, hayırsever ve vatandaşlar seferber oldu. Hayırseverlerin desteği ve Soma’daki maden firmalarınca tedarik edilen variller maden ocaklarında işçiler tarafından sobaya dönüştürülüyor. İlk etapta üretilen 115 varil soba depremzedeleri ısıtmak için Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesinin koordinasyonunda tırlara yüklenerek yola çıktı. Üretimine devam edilen varil sobalar için çok sayıda kurum da soba borusu bağışında bulundu. Ayrıca Soma’da yer altı maden ocaklarından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Ekipler, afet bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek olabilmek için canla başla o mücadele ederken, Soma’da kalan mesai arkadaşları da depremzedeler için çalışıyor.