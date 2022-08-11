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Soma’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

MANİSA 11.08.2022, 19:48
Soma’da traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Soma ilçesine bağlı Devlethan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 YC 0879 plakalı traktörüyle zeytin tarlasını süren R.Ç. (56) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör bir süre sonra devrildi. Traktörün altında kalan sürücü R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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