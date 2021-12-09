Soma’da park ve bahçelerin kışlık bakımları devam ediyor

Manisa’nın Soma ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı belediye personeli ilçe geneli yeşil alanlarda temizleme ve budama çalışmalarına devam ediyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un talimatı ile “Yeşil Bir Soma, Temiz Bir Çevre” sloganı ile yeşil alanlarda bakım ve çalışmalarına devam eden ekipler mevsim değişikliği nedeniyle ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyerek ağaçlarda budama işlemleri yapıyor. Park ve Bahçeler ekipleri aynı zamanda çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, park bakım ve revize çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Soma Belediye Başkanı Ali Tulup vatandaşlara daha iyi hizmet vermek adına Park ve Bahçe Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Daha temiz, daha yeşil bir Soma için çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan park, bahçe, oyun alanlarında çim biçme, yabani otla mücadele ve mıntıka temizliği çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program dâhilinde ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını sürdürecektir” şeklinde konuştu.