Soma’da karla mücadele devam ediyor

Manisa’nın Soma ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası teyakkuza geçen Soma Belediyesi ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadeledeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup’un talimatları doğrultusunda teyakkuza geçenSomaBelediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor. Fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler ekipleri kar yağışından vatandaşlarınolumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden kar yağışının başta araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilememesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler aynı zamanda kapanan kırsal mahalle güzergahlarında kar küreme ve temizlik çalışması yapıyor.