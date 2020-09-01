Soma’da çiftçilerin tehlikeli yolculuğunu bitiren çalışma
MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNE BAĞLI PİRAHMET MAHALLESİNDE YAŞAYAN ÇİFTÇİLERİ UZUN YILLARDIR ULAŞIM KONUSUNDA ZOR DURUMDA BIRAKAN DERE YATAĞINA SOMA BELEDİYESİ TARAFINDAN KÖPRÜ YAPILDI.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Pirahmet Mahallesinde yaşayan çiftçileri uzun yıllardır ulaşım konusunda zor durumda bırakan dere yatağına Soma Belediyesi tarafından köprü yapıldı.
Pirahmet Mahallesinde çiftçilerin ova yollarına ulaşımını zorlaştıran derenin üzerine Soma Belediyesince köprü kuruldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Uzun yıllar boyunca Pirahmet Mahallemizde, yaz-kış büyük problem olan ve ova yollarına ulaşımı zorlaştıran alanda fen işleri ekiplerimizin desteği ile çalışma başlatıldı. Ova yollarına dere içinden geçmek zorunda kalan ve vatandaşa büyük sıkıntılar yaşatan alana fen işleri ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sayesinde köprü yapılıp vatandaşların hizmetine açıldı. İnşallah bundan sonra çiftçilerimiz artık daha güvenli olarak tarım arazilerine gidecektir. Vatandaşımızın konforu için bu tür çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25