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Soma’da Bülent Ecevit Parkı yenileniyor

Soma Belediyesi, Bülent Ecevit Parkı’nda geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.

MANİSA 09.09.2021, 17:06
Soma’da Bülent Ecevit Parkı yenileniyor

Soma Belediyesi, Bülent Ecevit Parkı’nda geniş kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı.


Soma’nın önemli noktalarından biri olan Bülent Ecevit Parkı’nda Soma Belediyesi yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Bülent Ecevit Parkı’nın yenileme çalışmalarına başladıklarını ve tamamlandığında Soma’da Millet Bahçesi’nden sonra nitelikli bir parka daha kavuşacağını belirtti. Başkan Tulup, "Bülent Ecevit Parkı’nda altyapı olarak yağmur suyu ve sulama hattı ile aydınlatma hattı yapılacak ve zeminde doğal taş kullanılacak. Ayrıca geleceğimiz evlatlarımız için engelsiz çocuk oyun parkı ile sketcpark da projemizde yer alıyor. Yine modern ve yeni park mobilyaları ile dinlenme alanları da montaj edilecek. Parkımızda var olan ağaçlarımız korunarak yeni peyzaj bitki örtüsü ilave edilerek daha güzel bir görünüme kavuşacak. Bülent Ecevit Parkı’mızın giriş TAK’ları ve çevre çitlerimiz ahşap imalatı olacak. Tamamlandığında ilçemize yeşil ve ahşapın buluştuğu, yürüyüş yollarının aydınlatmalarının olduğu doğal taş ile zemini kaplanmış ve içerisinde dolaştığımızda nefes alabileceğimiz bizi dinlendiren, evlatlarımızın da neşeyle oyun oynayarak vakit geçirebilecekleri nitelikli bir park haline getirmiş olacağız" dedi.

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