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Soma’da 8 okula ’Okulum Temiz’ belgesi
Okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen "Okulum Temiz" programına başvuran Manisa’nın Soma ilçesindeki 8 okul belge almaya hak kazandı.
MANİSA 12.12.2020, 17:28
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Okullarda hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen "Okulum Temiz" programına başvuran Manisa’nın Soma ilçesindeki 8 okul belge almaya hak kazandı.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılan denetimde E.L.İ. Anaokulu, Soma Nene Hatun Anaokulu, Kurtuluş İlkokulu, Türk-İş Madenciler İlkokulu, Nuray Sayarı İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Seher Ali Ortaokulu ve Soma Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TSE onaylı "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazandı.Okullar, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliğini belgelemek üzere istek ve azimle hazırlık yaparak başvuruda bulundular. Belge almaya hak kazanan okulların belgelerini İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya takdim etti. Kaymakam Akkaya, "Okulum Temiz" belgelendirme sürecinde, okullara, personellerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.
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