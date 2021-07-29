Soma’da 371 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’nın Soma ilçesinde, jandarma ekiplerince ormanlık alan içerisinde ekili vaziyette 371 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine gittikleri Çerkezhamidiye Mahallesinde ormanlık arazi içerisine ekilmiş, boyları 0.2 metre ile 1 metre arasında değişen 371 kök kenevir bitkisi tespit etti. Ekipler, kenevir bitkilerinden kriminal incelemesinin yapılması için 10 adet numune örneği alırken, geri kalan 271 kök kenevir bitkisi oluşturulan heyet huzurunda yakılarak imha edildi. Kenevir bitkilerini eken kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma sürüyor.