Soma’da 2 bin 500 öğrenci caddede zeybek oynadı

Manisa’nın Soma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 2 bin 500 öğrenci caddede ellerinde Türk bayraklarıyla zeybek oynadı.

Manisa’nın Soma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Kutlamalarda İlçe Kaymakamı Fatih Akkaya ile Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve ilçe protokolü 2 bin 500 öğrenciyle birlikte ellerindeki Türk Bayraklarıyla zeybek oynadı. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı etkinliğe vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.