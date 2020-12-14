Soma Zabıta ekipleri kısıtlamada da denetime devam etti

Manisa’nın Soma ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık bulunan iş yerleri denetlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında açık bulunan market, bakkal, fırın, kasap, kuruyemişçi ve lokanta ve aperatif tarzı paket servis yapan ilçe merkezindeki iş yerleri Covid-19 tedbirleri, hijyen, gramaj, fiyat etiketi, ürünlerin son kullanma tarihleri yönünden tam kadro sahada olan Soma Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının artması üzerine tekrar uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında açık bulunan işyerleri Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Covid-19 tedbirlerine ve kurallarına uyan işyeri sahipleri ile vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Ali Tulup, kurallara uygun davranmayan az sayıdaki vatandaşları ve işyeri sahiplerine de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.

Salgın sürecinde vatandaşların, taziye ziyaretleri, toplu yemek, düğün, organizasyon gibi etkinliklerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Tulup, salgınla mücadelede herkesin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirtti.