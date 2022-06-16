Soma ve Kırkağaç’ta haşereyle mücadele sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret ederek, haşereyle mücadele çalışmalarını takip etti. Sivrisinek ve karasinek üreme alanlarında incelemelerde bulunan Başkal, haşereyle topyekûn mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarını il genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek üreme alanlarıyla ilgili de vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Soma ve Kırkağaç ilçelerini ziyaret etti. Başkal’a Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Haşere İle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da eşlik etti. Su birikintileri, dere yatakları, açık alanlar ve çöp alanlarında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi heyeti, haşereyle mücadele personelinden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere haşerelerin üremesine imkan verecek durum ve alanlar hakkında vatandaşlar ve muhtarlara bilgilendirme yapan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde, hemşehrilerimizin yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için haşereyle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken, hemşehrilerimizi de haşerelerin üremesine imkan sağlayacak durumlara mahal vermemeleri için bilgilendiriyoruz. Haşereyle mücadele çalışmalarımızın başarılı olabilmesi için topyekûn bir mücadele gerekli. Bu çerçevede ilçe ziyaretlerimiz ve vatandaş bilgilendirme çalışmalarımız da devam edecek” dedi.