Soma peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor

Soma Belediyesi meydan, park ve yeşil alanlarda görsel şölen oluşturmak amacıyla ilçe geneli peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Soma Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Ali Tulup’un talimatları ile ilçe geneli sürdürdüğü peyzaj çalışmaları ile ilçenin güzelleşmesini sağlıyor. Görsel güzelliklerin oluşturulduğu çalışmalarda, yüzlerce yeni çiçek toprakla buluşuyor. Rengarenk çiçeklerin dikim işlemini, hazırlanan peyzaj planına göre yapan ekipler, dikim işleminin ardından da çiçeklerin ihtiyaç duyduğu sulama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından büyük beğeni toplarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, peyzaj çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.