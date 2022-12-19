Soma OSB için toplandılar

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak üzere Soma ilçesine giden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı, Soma Adalet Komisyon Başkanlığı ile Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Yeni seçilen Ticaret Odası üyelerinin görev değişikliğinin görüşüldüğü toplantıda 2023 yılı tahmini gelir-gider bütçesi değerlendirildi. Toplantı Denetim Kurulu ara raporlarının görüşülmesi, Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu huzur hakları bedellerinin 2023 yılı için görüşülmesi, Soma Organize Sanayi Bölgesinde talep edilecek imar durumu, yapı ruhsatı, yapı kullanma, işyeri açma ücretleri, arsa tahsis bedelinin 2023 de geçerli olmak üzere yeniden değerlendirme katsayısı ile artırılması konularının görüşülmesi ve dilek temenniler ile sona erdi.

Vali Karadeniz’den ziyaretler

Vali Yaşar Karadeniz, Soma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrası Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ve Soma Adalet Komisyon Başkanı Muhammed İkbal Çelik’e ziyarette bulundu.

Vali Karadeniz daha sonra Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek çalışmaları ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Soma’da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 301 madencinin acısını, olayın yaşandığı ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini ifade eden Vali Karadeniz, "Devletimiz maden şehitlerimizin ailelerinin yanında olmaya devam edecek." dedi.