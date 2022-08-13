Soma Millet Bahçesi vatandaşın hizmetine sunuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Millet Bahçesi, etrafındaki bariyerler kaldırılarak Soma halkının kullanımına sunuldu. Soma Millet Bahçesi Manisa’daki ilk millet bahçesi olma özelliğini de taşıyor.

Manisa’nın Soma ilçesine yapılan en güzel hizmetlerden biri olan Soma Millet Bahçesi ilçenin merkezinde yemyeşil atmosferi ile vatandaşları hayran bıraktı. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan beraberinde Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı ile birlikte Soma Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Parkta vatandaşları selamlayan Özkan, birlikte oturarak parkı beğenip beğenmediklerini sordu. Vatandaşlar da muhteşem bir park kazandırdıkları için Milletvekili Özkan’a teşekkür etti.

Manisa’nın ilk ’Millet Bahçesi’

İçerisinde Maden Müzesi, Millet Kıraathanesi, 420 adet ağaç, 700 metre yürüyüş yolu, 540 metre bisiklet yolu, çocuk oyun parkı, yeşil alanlardaki bitki örtüsünün sağladığı dinlenme ve sosyal yaşam alanı bulunan Soma Millet Bahçesi aynı zamanda Manisa’da TOKİ tarafından yapılan ilk Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyor.

Soma halkına hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Kültürümüzün önemli bir değeri olan bahçe kavramının, belli esaslar çerçevesinde ele alınarak millet ile bütünleştirildiği ve günümüzde de örnek alınacak pek çok uygulamadan elde edilmiş olan Millet Bahçeleri, tarihsel gelişimimizin bir parçası sayılabilecek niteliktedir.” dedi.