Soma Maden Müzesi için çalışmalar hızlandı

Soma Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Maden Müzesi’nin projesi tamamlanarak "Soma Maden Müzesi Montaj Dahil Mal Alımı" ihalesinin gerçekleştirileceği açıklandı.

Soma Belediyesi ihtiyaçlar doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Millet Bahçesi içinde yer alacak

Nihat Danışman Mahallesi’nde yer alan ve geçtiğimiz yıl yapımı tamamlanan Manisa’da ilk ve tek olan Soma Millet Bahçesi içerisinde 17 bin 750 metrekare çim alan, 35 çeşit toplam 707 adet ağaç, 30 bin 550 adet çalı grubu ve 5 bin 250 adet aromatik bitki, dinlenme ve aktivite alanları ile süs havuzu ve Millet Kıraathanesi yapısı içerisinde Kütüphane ve Maden Müzesi alanı da bulunuyor.

İlk kömür çıkarılmasından günümüz teknolojisine

Soma Maden Müzesi Montaj Dahil Mal Alımı işinde ilçede kömürün ilk bulunduğu tarihi Darkale Mahallesi minyatürü ve kömürü ilk bulan Osman Ağa heykeli, ilk dönem madenciliğinde kullanılan Ağaç Tahkimat ile çalışan kadın madenciler heykelleri ve yük taşımada kullanılan eşek figürü heykeli, sonrasında klasik madencilikte kullanılan TH Kasa Tahkimat ile martaperfaratör kullanan erkek madenci heykelleri ve yük taşıyan zincirli konveyör, günümüz madenciliğinde kullanılan Yarı Mekanize ve Tam Mekanize Sistem ile kesici yükleyici makineler ve bunları kullanan erkek madenciler, son bölümde yine günümüz madenciliğinde Açık Ocak minyatürü ve kömür çıkarmak için kullanılan delici makine, itekleyici dozer, düzleyici greyder, yükleyici ekskavatör ve loder, taşıyıcı kamyon ve komatsu, gibi iş makineleri ile son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımları GES santrali ve RES tribünleri tasvir edilerek, süreç içerisinde kullanılan madencilik alet ve edevatları bulunacak. Soma Belediyesi, ilçedeki linyit kömürü madenciliğini yansıtarak gençlerin ve çocukların dedelerinin ve babalarının çalıştığı iş yerlerini tanımaları ve ziyaretçilerin de ilçedeki madencilik tarihini görmelerini sağlayacak Soma Maden Müzesi kazandırmış olacak.

“Soma Maden Müzesini ilçemize kazandırmak istiyoruz”

23 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan "Soma Maden Müzesi Montaj Dahil Mal Alımı İşi İhalesi" ile hayata geçirilmesi hedeflenen Soma Maden Müzesi hakkında bilgi veren Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “İlçemizdeki linyit kömürü madenciliği tarihini yansıtarak gelecek kuşaklarımızın öncesi ve günümüz madenciliğini tanımalarına vesile olacağız. Ayrıca ilçemize gelen ziyaretçilerin de merak ettiği madenciliği onlara gösterme fırsatı oluşturacağız. Soma’da linyit kömürünün bulunduğu ilk yıllardan başlayarak şimdiki zamana kadar ilçemiz madenciliği tarihini burada yansıtarak, ziyaretçilerimize adeta madenci kardeşlerimizin her gün yeraltına inerek alın teri ile evine nasıl helal lokma getirdiklerini yaşatmış olacağız. Tamamlanması ile birlikte maden emekçi kardeşlerimiz ile birlikte açılışını hedeflediğimiz Soma Maden Müzesi’nin şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Başta 301 maden şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve hayırlı ömür diliyorum." dedi.