Soma Belediyesi ilçeyi yeşillendiriyor

Soma Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan zemin iyileştirme çalışmaları yürütürken diğer yandan da peyzaj çalışmalarıyla ilçe estetiğine katkı sağlıyor.

Ekipler, temizlik çalışmasının yanında park ve yeşil alanlarda; çim biçme, ot temizliği, bakım ve yenileme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Rengarenk mevsim çiçeklerini yeşil alan ve parklarda toprakla buluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca çocuk oyun gruplarının bakım ve tamiratını yaparken diğer taraftan program dahilinde yeni oyun gruplarını kuruyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, ”Soma’mızda ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte ilçe estetiğimizi güzelleştirecek çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Park ve Bahçeler ekiplerimizin yeşil alan ve parklara ekip dikmiş olduğu çim ve çiçeklerle İlçemize renkli ve hoş bir görünüm katıyoruz. Ekiplerimiz plan ve program dahilinde tüm alanlarda gerekli çalışmaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmeyi sürdürecek. Kaynaklarımızı Soma’mız ve Hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. İlçemiz genelindeki yeşil alanlarımız ve parklarımız büyük ilgi görüyor. Özellikle Hemşehrilerimizden isteğimiz daha fazla çevre bilincine sahip olarak gereken özveriyi göstermeleridir. Çöplerimizi yere atmayalım. Temiz bir çevre için, doğayı korumak hepimizin görevi. Biz hizmet için varız ve halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Somamız tertemiz olsun. Bu doğa hepimizin” dedi.