Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
EKOVİTRİN TV GÜNCEL EKONOMİ GENEL DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ YILIN STARLARI TURİZM
BİST
98752
ALTIN
387.666
DOLAR
6.9663
STERLİN
8.5952
EURO
7.4981

Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN KORONA VİRÜSE KARŞI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜRKEN, BU SÜREÇTE SOKAK HAYVANLARINI DA İHMAL ETMİYOR. BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ BESLENME İMKANLARI AZALAN SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN KORONA VİRÜSE KARŞI ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜRKEN, BU SÜREÇTE SOKAK HAYVANLARINI DA İHMAL ETMİYOR. BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ BESLENME İMKANLARI AZALAN SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR.

24 Nisan 2020 Cuma 12:07
1 Okunma
Sokak hayvanlarına mama desteği sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını tehdit eden korona virüse karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu süreçte sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Büyükşehir ekipleri beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sokak hayvanlarının mağdur olmaması için şehrin çeşitli noktalarında bulunan mama noktalarına yem bırakmaya devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte beslenme imkanları iyice azalan sokak hayvanları için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler şehir merkezi ve Spil Dağı Milli Parkı da dahil olmak üzere birçok noktaya mama bıraktı. Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kula’da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
Kula’da 23 Nisan doğumlu çocuklara sürpriz kutlama
MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı
MER Kolejinde yarışmalarda dereceye giren öğrenciler açıklandı
Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor
Sağlık çalışanları ek ödemelerde düzenleme bekliyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim