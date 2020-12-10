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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan 22 yaşındaki H.A.’nın yapılan üst aramasında 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MANİSA 10.12.2020, 17:51
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda olan 22 yaşındaki H.A.’nın yapılan üst aramasında 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan H.A. (22) isimli şahsı gece yarısı saat 00.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi’nde durdurarak üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında üzerinde poşet içinde 71.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen H.A. gözaltına alındı. H.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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