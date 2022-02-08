Sobadan çıkan dumanlar zehirledi: 3 yaralı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde gece yakılan sobanın tütmesi sonucu 3 kişi zehirlenirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı aileden C.A., Z.A. ve Z.A. ısınmak için soba yakılması sonrası sobanın bulunduğu odada uyudu. Gece saatlerinde rahatsızlanan aile durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından C.A. Ahmetli Devlet Hastanesine kaldırılırken eşi Z.A. ve kızı Z.A. ise Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zehirlenmeyle ilgili soruşturma başlatıldı.