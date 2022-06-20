Sınava geç kalmasınlar diye zabıta ekipleri seferber oldu

Hafta sonu yapılan üniversiteye giriş sınavında ulaşım anlamında herhangi bir sorun yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Teyakkuz halinde olan ekipler, sınava geç kalmak üzere olan adayların imdadına yetişerek öğrencileri zabıta aracıyla sınav noktalarına yetiştirdi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’da da hafta sonu, öğrenciler üniversite sınavına giriş heyecanı yaşadı. Öğrencilerin ulaşım anlamında zorluk yaşamaması için bu önemli günde Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı teyakkuza geçti. Sınav saati öncesi ekipler düzenli sefer kontrolü yaparken, sınava geç kalmak üzere olan adayların da imdadına yetişerek öğrencileri zabıta aracıyla sınav noktalarına yetiştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla sınava girecek adayların yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla titizlikle çalıştıklarını belirtti.