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Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu seçiminde yönetim kurulu başkanlığını kanun gereği iş adamlarına devretti. Başkan Akın, Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetindeki görevine devam ederken 2 yıl önce 0 TL ile aldıkları OSB kasasını 25 milyon TL olarak yeni yönetime devrettiğini açıkladı.

MANİSA 28.01.2021, 14:52
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Sıfır TL ile aldığı OSB’yi 25 milyon TL ile devretti

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, geçtiğimiz günlerde yapılan Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu seçiminde yönetim kurulu başkanlığını kanun gereği iş adamlarına devretti. Başkan Akın, Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetindeki görevine devam ederken 2 yıl önce 0 TL ile aldıkları OSB kasasını 25 milyon TL olarak yeni yönetime devrettiğini açıkladı.

Yeni dönemde Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkan vekilliği görevini yürütecek. Bugüne kadar organize sanayi bölgesinde alt ve üst yapı çalışmalarına değinen Başkan Çetin Akın, daha önceki dönemde ruhsatları iptal edilen işletmelerin ruhsatlarının verildiğini ve organize sanayi bölgesini belirlenen yönetmelik ve kanunlar içerisinde yönettiklerinin altını çizdi. İş dünyası ile dirsek temasını kesmediğini dile getiren Başkan Akın, "Turgutlu ve ülke ekonomisine katkı sunmak için mesaimize devam edeceğiz” dedi.

Başkan Akın, "2019 yılının mayıs ayında Turgutlu Organize Sanayi bölgesinin yönetimini devraldık. Devir aldığımız dönemde organize sanayi sitemizin kasasında para yoktu, aynı zamanda 99 parselde oluşan sanayi bölgemizde mevzuat gereği 3’te 1’lik oran yatırımcıyı geçtiğinde yatırımcıyı müteşebbis heyetine davet ediyorsunuz. Önceki dönemde ruhsat iptalleri yaparak bu yönetmeliğe aykırı bir uygulama olduğunu gördük. Yatırımcı arkadaşlarımız ruhsat iptalleri ile ilgili davalar açmışlar, davalarını kazanmışlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, kanunlarla ve yönetmeliklere yönetilen bir devlet. Bizde bu konunun gereğini yapalım diye düşündük, yatırımcılarımız ve bakanlık kanadıyla görüşmeler yaptık ve ruhsatlarını iade ettik. 2019 yılının son ayında Valimiz ile birlikte yatırımcı arkadaşlarımızı müteşebbis heyetine davet ettik" diye konuştu.

“Sıfır TL ile devraldık, 25 milyon TL ile devrettik”

Başkan Akın, "Yatırımcı arkadaşlarımızı davet ettiğimizde kasamızda 13 milyon TL’ye yakın bir para vardı. Yönetmelik gereği organize sanayi bölgemizde 99 parselin 3’te 2’si yatırımcıya geçince yatırımcıyı genel kurula davet etmemiz gerekiyor ve bu süreci de başlattık. İş adamlarımızın ilçe ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı her türlü kolaylığı gösterdik, tamamen faaliyete geçen işletmelere ruhsatlarını verdik. Daha sonra genel kurul yaptık, iş adamlarımız genel kurulda biz ile çalışmaktan ve birlikte iş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İş adamlarımız müteşebbis heyeti ile yola devam etmenin hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade ettiler, bizde görevden kaçmadık ve tamamen organize yönetimini bırakmadık. Turgutlu Belediyesi olarak yönetimde bir temsilciyle, müteşebbis heyetinde 4 meclis üyemiz ile temsil ediliyoruz. Yaptığımız son genel kurul ile birlikte bunu gururla söylüyorum, kasamızda 25 milyon TL ile görevi teslim ettik" ifadelerini kullandı.

“Altyapı çalışmalarımızda çok yol kat ettik”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bizim görev süremizde sanayi bölgesinin tüm altyapısını faaliyete geçirdik, internetin tüm işletmelerimize ulaşmasını sağlayacak bir altyapı çalışmamız oldu. Zaman zaman su sıkıntısı yaşanıyor ve bunun bir planlamasını yapmıştık, 1000 tonluk su deposu ihalesine çıktık. Doğal gaz ile sıkıntılarımız oluyordu, doğal gazı güçlendirmeyle ilgili ihalemize çıktı. Arıtma ile ilgili sorunlarımız var, bununla ilgili projelerimizi hazırladık. Kamulaştırma ile bazı pürüzler, bunları aştıktan sonra 2021’in 7’nci ve 8’inci ayında ihaleye çıkılacak. Elektrik kesintilerinin önüne geçmek için, sağlıklı elektrik sağlayabilmek için alt yapı çalışmalarımızı başlattık. Organize sanayi bölgemizin alt ve üst yapı çalışmalarında çok ciddi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Hem paramızı doğru bir şekilde kullandık hem de yatırımlardan geri kalmadık. Bunun yanında genişleme alanı ile ilgili olarak da bakanlıkta son noktalara geldik. Bir aksilik olmazsa genişleme alanı ilgili olarak önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız. Bizim derdimiz burada yatırımcıya her türlü kolaylığı sağlayarak hem Turgutlu’muzun hem de ülkemizin katma değerine katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.
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