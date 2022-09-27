Şifa kaynağı pekmezler kaynamaya başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki evlerde şifa kaynağı pekmezler tencerelerde kaynamaya başladı.

Sarıgöl ve çevresinde her yıl güz aylarında kışın tüketilmek için hazırlanan pekmezler evlerin bahçelerinde kurulan kazanlarda kaynama başladı. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleriyle ünlü ilçede pekmez için hummalı çalışma başladı. Sarıgöl’ün sultaniye üzüm bağlarından özenle seçilen üzümler evlerde gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonrası hazırlanan pekmezler kış aylarında tüketilmek üzere kilerlerdeki yerini almaya başladı.

Sarıgöl Çanakçı Mahallesinden 63 yaşındaki Emine Kar, pekmez yapımının oldukça zahmetli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bağlarımızdaki en güzel salkımlardan 5-10 sele üzüm seçerek evimize getiririz. Üzümleri kanaviçe çuvallarda pekmez toprağı da koyarak ayağımızla iyice ezerek suyunu yani şırasını çıkarır sonra bu şırayı kazanlarda kıvamına gelene kadar kaynatırız. Pekmez kazanda dinlendikten sonra kaplara konularak kışın yenilmesi için kilere koyarız."

"Pekmez köpüğü ikramı"

Evlerde pekmez yapımında bir gelenek olduğunu anlatan Emine Kar, "Mahallede kim pekmez yaparsa pekmez köpüğü komşularımıza bir tabak içerisinde ikram ederiz. Bu eskiden beri gelen bir gelenektir." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde evlerde yapılan pekmezlerin kış aylarında enerji verdiği, kan yapıcı özelliğinin olması, soğuk algınlığına iyi gelmesi, sabah kahvaltı da tüketildiğinde iştah açtığı biliniyor. Adeta bir şifa kaynağı olan pekmezin içerisinde birçok vitamin ve mineraller bulunuyor.