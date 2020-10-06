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Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLDUĞU BİLİNEN HÜNNAP MEYVESİNDE HASAT BAŞLADI.

MANİSA 06.10.2020, 12:02
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Şifa kaynağı hünnapta hasat başladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde yetiştirilen ve birçok hastalığa şifa olduğu bilinen hünnap meyvesinde hasat başladı.

Birçok hastalığa şifa kaynağı olan hünnap meyvesi Manisa’nın Demirci ilçesinde hasat edilmeye başlandı. İlçe ekonomisi için de büyük bir öneme sahip hünnap meyvesi, özenle hasat edilmesi sonrası paketlenerek pazardaki yerini alacak. Demirci Kaymakamı Adem Kaya ile Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk üretici Mustafa Gül’e ait hünnap bahçesinde bir araya geldi. Hünnap hasadını yerinde inceleyen heyet, üretici Mustafa Gül’den bilgi alarak birlikte hünnap topladı. Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci MASKi Müdürlüğü sorumlusu Gökhan Aslan, Demirci Ziraat Odası başkanı Mehmet Karakaya, Belediye Meclis Üyeleri Nurullah Ertaş, Hayati İmrenlerli, Nurullah Akgün de eşlik etti.

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