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Şiddetli fırtına ve yağışın olumsuzluklarına anında müdahale

Manisa merkezinde akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçların trafiğe tehlike oluşturmasını önledi, kanalizasyonların tıkanmasına karşı ekipler teyakkuza geçti.

MANİSA 26.06.2021, 20:26
Şiddetli fırtına ve yağışın olumsuzluklarına anında müdahale

Manisa merkezinde akşam saatlerinde kısa süre etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, devrilen ağaçların trafiğe tehlike oluşturmasını önledi, kanalizasyonların tıkanmasına karşı ekipler teyakkuza geçti.

Manisa’da akşamın ilk saatlerinde kısa süreli yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, bazı bölgelerde ağaçların devrilmesine ve çeşitli olumsuzluklara neden oldu. Olumsuzlukların Manisalılara sorun yaşatmaması için hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, sorun yaşanan bölgelere anında müdahale etti. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle trafik ve günlük yaşam akışının olumsuz etkilenmesinin önüne geçildi. Şiddetli fırtına nedeniyle 200’ün üzerinde ağacın zarar gördüğü belirtildi.
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