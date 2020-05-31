Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI SALİH KARAAĞAÇ, 1 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE MANİSA’NIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 15 İLDE SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASININ ARDINDAN OTOBÜSLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELERE GİDİLDİĞİNİ HATIRLATTI. 2 AYDIR ŞOFÖR ESNAFININ İŞ YAPAMADIĞINI VE ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİNİ KAYDEDEN KARAAĞAÇ, PANDEMİ NEDENİYLE OTOBÜS KAPASİTELERİNİN YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLMESİNİN ARDINDAN FİYATLARDA DA YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

MANİSA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI SALİH KARAAĞAÇ, 1 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE MANİSA’NIN DA İÇİNDE BULUNDUĞU 15 İLDE SEYAHAT KISITLAMASININ KALDIRILMASININ ARDINDAN OTOBÜSLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELERE GİDİLDİĞİNİ HATIRLATTI. 2 AYDIR ŞOFÖR ESNAFININ İŞ YAPAMADIĞINI VE ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİNİ KAYDEDEN KARAAĞAÇ, PANDEMİ NEDENİYLE OTOBÜS KAPASİTELERİNİN YÜZDE 50 DÜŞÜRÜLMESİNİN ARDINDAN FİYATLARDA DA YENİ DÜZENLEMEYE GİDİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.

31 Mayıs 2020 Pazar 09:07
0 Okunma
Seyahat kısıtlaması sonrası otobüslere yeni düzenleme

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, 1 Haziran tarihi itibariyle Manisa’nın da içinde bulunduğu 15 ilde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından otobüslerle ilgili yeni düzenlemelere gidildiğini hatırlattı. 2 aydır şoför esnafının iş yapamadığını ve zor bir dönem geçirdiğini kaydeden Karaağaç, pandemi nedeniyle otobüs kapasitelerinin yüzde 50 düşürülmesinin ardından fiyatlarda da yeni düzenlemeye gidileceğini ifade etti.

Covid-19 salgının hem Türkiye’yi hem dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Başkan Karaağaç, “Salgın döneminde seyahat kısıtlaması kararının alınmasıyla başta şoför esnafımız olmak üzere büyük ekonomik sıkıntılar yaşadı. Şoför esnafı olarak bu salgının bir an önce bitmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada daha önce bazı illerde seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığını, son olarak 15 ilin kaldığını söylemişti. Bu kalan illerden biri de Manisa’mızdı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, son kabine toplantısında Manisa’nın da içinde bulunduğu 15 ilde seyahat kısıtlanmasının kaldırıldığını açıkladı. Tabi bizim burada iki tane firmamız var. 63 No’lu Manisa Seyahat ve 62 No’lu Muradiye Birlik Taşıma Kooperatifi var. 63 No’lu kooperatifimiz Manisa-İzmir arası çalışmakta. 62 Nolu kooperatifimiz ise Manisa’dan Menemen, Aliağa, Şakran, Bergama, Dikili’ye kadar taşımacılık yapmakta. Tabi esnafımız 2 aylık süreçte çalışmadığından dolayı ekonomik sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Bizim için öncelikle sağlık. Pazartesi günü seyahat kısıtlamasının kalkacağından dolayı bütün arkadaşlarımız araçlarını temizlediler, dezenfekte ettiler. Düzenli bir şekilde araçlarını pazartesiye hazırladılar. Allah nasip ederse pazartesi sabah ilk seferlerine başlayacaklar.” dedi.

"Koltuk kapasitesi düştü, fiyatlar yeniden ayarlanacak"

Manisa Seyahat’in Manisa ile İzmir arasında günlük 5-6 bin civarında yolcu kapasitesinin bulunduğuna dikkat çeken Karaağaç, “Bunlar tam dolu vaziyetteki araç kapasiteleridir. Manisa Seyahat’ten örnek verirsek araçlar 46 kişiliktir. 46 kişiyle gidip geliyorlardı. Şimdi bakanlığımızın almış olduğu karar neticesinde koltuk kapasitesi yüzde 50’ye düşürüldü. Bu süreçte arkadaşlarımızın belirli sıkıntıları olacak. Fiyat konusunda sıkıntı olacak. Bakanlık yüzde 50 taban fiyat belirledi. Yüzde 50 oranında zam yapılabilir denildi. Arkadaşlarımız buna göre bir ayarlama yaptılar” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kan stoku azalınca harekete geçtiler
Kan stoku azalınca harekete geçtiler
Terminallerde tüm tedbirler alındı
Terminallerde tüm tedbirler alındı
2. Amatör Ligin iptaline tepki
2. Amatör Ligin iptaline tepki
Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
Manisa’da kahvehanelerde yeni dönem başlıyor
Manisa’da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak
Manisa’da 850 lokanta pazartesi günü müşterilerini ağırlayacak
Normalleşme sürecinde son kontroller
Normalleşme sürecinde son kontroller
Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
Kırsal hizmetleri değerlendirdiler
Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
Manisa’daki sokak hayvanlarını unutmadılar
Manisa’da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Manisa’da otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Sarıgöl’de cuma namazı kapalı pazar yerinde kılındı
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi
Yağışlar hububat ürünlerine bereket getirdi
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Manisa’da trafik kazası: 2 yaralı
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
Genç ziraat teknikerinden Sarıgöl’e tropikal meyve fidanı
Salihli jandarmadan bayram ziyareti
Salihli jandarmadan bayram ziyareti
Ramazan’da cansuyu bereketi
Ramazan’da cansuyu bereketi
Sokak hayvanları unutulmadı
Sokak hayvanları unutulmadı
Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı
Kızılay Ramazan’da yardımlarıyla binlerce insana el uzattı
Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı
Seyyar satıcıların plaka uyanıklığı zabıtanın dikkatinden kaçmadı
Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde
Akhisar Belediyesi’nin araçları bayramda şehit ailelerinin hizmetinde

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim