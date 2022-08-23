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Sevişler’e 343 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölüne 343 bin adet yavru sazan bırakıldı.

MANİSA 23.08.2022, 12:08
Sevişler’e 343 bin yavru sazan bırakıldı

Manisa’nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Gölüne 343 bin adet yavru sazan bırakıldı.

Soma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayati Aslan ve teknik personeli bakanlık tarafından hayata geçirilen su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde Sevişler Barajı’na 343 bin adet sazan balığı yavrusu bıraktı. Hayati Aslan, "Son yıllarda artarak devam eden yavru balık sayısı bu yıl zirve yaparak birçok il ve ilçenin önüne geçerek dikkat çekti. Sürdürülebilir balıkçılık için balıklandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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