Sevimli ikizleriyle kitaplarını imzaladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki kitap fuarında Eğitimci Yazar Cüneyt Aybey, okurları için ikizleriyle birlikte kitaplarını imzaladı.

Turgutlu’daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen 1. Kitap Şenliğindeki kitap fuarında Eğitimci Yazar Cüneyt Aybey, “Seksenlerden Geliyorum Ben” isimli kitabını ikiz kızlarıyla birlikte imzaladı. Kitapseverlerin ilgi odağı haline gelen yedi yaşındaki ikizler babalarının imzaladığı kitapları okurlara dağıttı. Eğitimci Yazar Cüneyt Aybey, “Bu sene ilk defa düzenlenen 1. Kitap Şenliği isimli kitap fuarındaki imza günüme Hatice Ceylin ve Elif Ecrin isimli ikizlerimle geldim. Bu sene ilkokula başlayan ikizler şu an okuma yazmayı öğreniyorlar. Tam bu aşamada kitap fuarındaki imza günümde yanımda olmalarını istedim. Kitabın önemini bu yaşlarda kavramalarını istedim ’Seksenlerden Geliyorum Ben’ isimli kitabım yaklaşık bir ay önce çıktı. Okurlarımın gösterdiği ilgiden dolayı memnunum.” dedi.

Eğitimci Yazar Cüneyt Aybey’e kitaplarını imzalatan kitapseverlerin bazıları ikiz kızları görünce “Bunlar da mı yazar olacak?” diye yazara şakayla soru sordu. Eğitimci yazar Cüneyt Aybey de, “İnşallah olurlar.” diyerek cevap verdi.