Sevim Yıldır, 2022’ye şampiyonlukla başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Sevim Yıldır, Samsun’da düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası’nda makaralı yay kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. 2021 yılını altın madalya ile kapatan Yıldır, 2022 yılının ilk turnuvasını da şampiyonlukla taçlandırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Federasyon Kupası müsabakaları 04-08 Ocak tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcunun katıldığı müsabakaların son gününde sporcular altın madalya için yarıştı. Makaralı Yay kategorisinde sıralama atışlarında 600 puan üzerinden 567 puan toplayan Sevim Yıldır, altın madalya atışlarında 143 puan alarak en yakın rakibinin 3 puan önünde şampiyon oldu. Yıldır’ın ardından Emine Oğuz ikinci, Yasemin Begüm Topkarcı da üçüncü oldu. Bu sonuçla 2022 yılına da Türkiye Şampiyonluğu ile merhaba diyen Sevim Yıldır, başarısını altın madalya ile taçlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da, 2022 Salon Federasyon Kupası’nda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sporcumuz Sevim Yıldır’ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.