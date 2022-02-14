Sevgililer Gününe özel maket yaptılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak hazırlanan kalp şeklindeki maket vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Maket önünde sevgilisiyle, arkadaşıyla, ailesiyle veya tek başına fotoğraf çektiren vatandaşlar, maketin hemen yanında kurulan stantta da belediye tarafından ikram edilen sıcak çikolata ile içlerini ısıttı.

Alaşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Gününe özel kalp maketi yaparak, isteyen vatandaşların bu özel günü ölümsüzleştirmesini sağladı. Sevgililer Günü nedeniyle Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na 3 metre yüksekliğinde kalp maketi yerleştirdi. Kalp maketi içerisine fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için bir de bank yerleştirildi. Alaşehir Belediyesi ayrıca hemen kalp maketinin yanına kurduğu hizmet aracıyla Sevgililer Gününe özel sıcak çikolata ve kalp şeklinde hazırlanmış kurabiye ikram etti.

Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Geleneksel hale gelmiş ve her yıl 14 Şubat günü kutlanan Sevgililer Günü’nde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na bir kalp maketi, içerisine bir adet bank koyarak, isteyen sevgililerin günlerini kalıcı kılabilmek için hatıra fotoğrafı çektirmelerini sağladık. Amacımız güne özel birer anı oluşturabilmekti. Bir hatıra fotoğrafı çektirip bu günü ölümsüzleştirmekti. Belediyemize ait hizmet aracımızla da bu günün anlamına uygun Sevgililer Gününe özel çikolata ve kalp şeklinde hazırlanmış kurabiye ikram ediyoruz." dedi.

Meydanda kurulan standa gelen vatandaşlar ise bir yandan fotoğraf çektirip bir yandan da ikram aracından ikramlarını alarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’na teşekkür etti.