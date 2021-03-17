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Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun temeli atıldı

Selimşahlar Mahallesi gençlerinin, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten istediği spor tesisinin temeli törenle atıldı.

MANİSA 17.03.2021, 11:06
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Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun temeli atıldı

Selimşahlar Mahallesi gençlerinin, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten istediği spor tesisinin temeli törenle atıldı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 2 bin 292 TL bedelle yapılacak Selimşahlar Spor Tesisi ve Açık Düğün Salonu’nun temeli törenle atıldı. Törende konuşan Selimşahlar Mahalle Muhtarı Emrah Bilgi her platformda gençleri desteklemeye çalıştığını dile getirerek “Bu uğurda bana desteklerini esirgemeyen Şehzadeler Belediyesi’ne mahallem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Daha sonra katılımcılara hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mahalleye yapılan hizmetleri vatandaşların iyi bildiğini, “Mahalle gençlerine bir halı saha sözümüz vardı. Onunla ilgili kolları sıvadık ancak şöyle bir sorun karşımıza çıktı. Belediyemize ait mahallemizde böyle bir tesisin yapılabileceği bir alan yoktu. Bu gördüğünüz alan hazineye aitti. Şehzadeler Belediyesi olarak başka mahallelerdeki belediyemize ait yerlerle burayı takas yaparak yeri önce belediyemize aldık, ardından da projemizin keşfini yaparak bugün de temelini atıyoruz” dedi.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Başkan Çelik “1 milyon 2 bin 292 TL bedelle 180 günde tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmamızda, 4 bin metrekarelik bir alanda 800 metrekare bir halı saha, 1000 metrekare bir açık düğün salonu, 160 metrekare bir sosyal tesis yer alacak. Halı sahamızın ölçüleri 800 metrekare olacak. Saha zemin alt yapısında doğal zemin içinde önce drenfleks borular yerleştirilecek, sonra temiz mıcırlar tabaka halinde serilecek. Mıcır ve drenfleks borular sayesinde yağmur suyunun drenajı kusursuz çalışacak. Saha üzerinde herhangi su birikmesi olmayacak. Üst zemin kaplaması olarak da FIFA standartlarına uygun 55 mm kalınlığında sentetik çim kullanılacak. Bu sayede istenilen kalitede zemin kalitesi elde edilmiş olacak, her türlü futbol müsabakasına ve antrenmanına uygun olacak. Sahanın etrafı komple tel örgü ile kapatılacak ve saha aydınlatması görüş mesafesini karşılayacak şekilde imal edilecek” diye konuştu.

Tesis binası hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, “Tesis binamız 160 metrekare olup içerisinde spor müsabakalarına hizmet eden 16’şar metrekare alana sahip 4 adet soyunma odası, her soyunma odasında duş, tuvalet ve oturma bankoları ile askılıklar yer alacak. Ayrıca hem spor tesisine hem de düğün organizasyonuna hizmet edecek 20 metrekarelik alana sahip kantin ve bay, bayan ve engelsiz tuvaletler bulunacak. Açık düğün salonuna ait 18 metrekarelik alana sahip ve içerisinde lavabo ve tuvaletin bulunduğu bir gelin odası yer alacak. Binanın temeli 40 cm kalınlığında radye olarak tasarlandı. Ayrıca zeminde su yalıtımını sağlamak için 3+3 mm iki kat bitümlü su yalıtımı mevcut olacak. Bina içi ıslak hacimler seramik, diğer bölümler sıva üstü boya yapılacak. Kapılar demir doğrama, pencereler PVC doğrama üzeri demir korkuluk olacak. Bina çatı sistemi teras olduğu için çatı su yalıtımına ayrıca önem verildi. Teraslarda çift bileşenli çimento esaslı tam elastik su yalıtım malzemesi kullanılacak” dedi.

Çevre düzenlemesiyle tesisin modern bir görünüme sahip olacağını belirten Başkan Çelik, “Yaklaşık 4 dönümlük alanda yapılacak olan bu spor tesisi için çevre düzenlemesi de kullanıma en uygun olacak şekilde tasarlandı. Projesinde belirtilen bölgelerde yaklaşık 520 metrekarelik alanda 8 santimetre kalınlığında kilit parke, yaklaşık 300 metrekarelik alanda terrazo karo döşemesi ve yaklaşık 1000 metrekarelik açık düğün salonu alanında yüzey sertleştirici ve kür uygulamalı helikopter perdahlı saha betonu çalışması yapılacak. Toplam 350 m uzunluğunda yol ve bahçe için bordür çalışması yapılacak. Tüm tesisin etrafı 270 metre uzunluğunda betonarme çevre duvarı ile çevrelenecek. Çevre duvarı üstünde 1,50 metre yüksekliğinde panel çit olacak. Tesis içinde projesinde belirtildiği şekilde bin 100 metrekarelik yeşil alan çalışması gerçekleştirilecek” dedi.

Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, “İnsanlarımız bu süreçten az etkilensin, sıkıntıya düşmesin diye gayret gösteriyoruz. Bu gayretin etkilerini de görüyoruz. Çok hareketli olan Şehzadeler ilçemizde ağır bir bedel ödemediysek bunda tüm kurumlarımızın emekleri var. Bugün de hayırlı bir vesileyle bir aradayız. Biz bir aile sıcaklığı içinde Şehzadeler ilçesi olarak çalışıyoruz. Çok şükür her kurum da bu anlayışla katkı yapmaya gayret ediyor. Bu tesis 6 ay gibi kısa bir sürede gençlerimizin hizmetine girecek. Selimşahlara yakışır güzel bir tesis olacak. Emekleri için belediye başkanımızın şahsında tüm belediye çalışanlarına, muhtarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesildi ve dualar eşliğinde temele ilk harç atıldı. Daha önce Başkan Çelik’ten halı saha talebinde bulunan mahallenin gençleri Başkan Çelik ile bir araya gelerek, teşekkür etti. Tören hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılıyla gerçekleştirilen törende, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, AK Parti Şehzadeler Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeleri de hazır bulundu.
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