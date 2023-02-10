Selendili’de kadınlar depremzedeler için ekmek yapıyor

Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası yaşananlara duyarsız kalmayan Manisa Selendilili kadınları evlerinde yaptıkları ekmekleri deprem bölgesine gönderiyor.

Manisa’nın Selendi Kaymakamlığı ve Muhtarlar Derneği Başkanlığının çağrısı üzerine ilçedeki fırınların yanı sıra kırsal mahallerinde yaşayan mahalleli kadınlar evlerinde bulunan fırınlarda dayanıklılığıyla bilinen ekşi mayalı köy ekmekleri yapıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için ekmek hazırlayan kadınlar, hazırlanan ekmekleri poşetleyerek deprem bölgesine gönderiyor. Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve aynı zamanda fırıncı olan Nurullah Efendi Kahveci, "Bugün birlik ve beraberlik ve yardım günü. Selendililer gün birlik günü diyerek el birliği içinde depremzedelere yardım için akın ettiler. Hayırseverlerin katkılarıyla kırsal mahallelerimizdeki kadınlarımız da ekşi mayalı ekmelerimizi deprem bölgesine gönderdi" dedi.