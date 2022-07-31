Selendili üreticilerin hem verimi hem geliri artacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde Selendi ilçesinde katı gübre dağıtma römorku çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Çiftçilerin ürünlerinde artış sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından katı gübre dağıtma römorku alınarak, Selendi’de çiftçilerin kullanımına sunuldu. Selendi ilçesinde düzenlenen teslim töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kula ilçesinde de küçükbaş hayvan yıkama makinesini üreticilerin hizmetine sunduklarını belirterek, “Selendi ilçesinde de katı gübre dağıtma römorkunun teslimini gerçekleştiriyoruz. Demirci ilçesine de önümüzdeki hafta tohum elemek için selektör teslim edeceğiz. Ahmetli ilçesinde de sensörlü ilaçlama makinesini üreticilerin hizmetine sunacağız. Makinelerin kullanımını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün önderliğinde üreticilere sağlıyoruz. Bu makinenin kullanımında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerden ücret talep etmeyeceğiz. Bir tek isteğimiz var. Biz bu tarz, makine parkı oluşturmayı gündemimizde tutuyoruz ama bu işte kontrollü gitmemizin sebebi, kendi malı olmayan bu makinaları alan üreticilerimiz tarafından özenli kullanılmaması. Kırıp döküp getirilerek bırakılması, çok kısa sürede ekonomik ömrünü tamamlamasını istemeyiz. Böyle olduğu zaman bizim gelecek dönemde yapacağımız çalışmalarımıza engel olacaktır. Şu anda bu dört makine ile bu sezon bu makinaların kullanımını gözlemleyeceğiz. Vatandaşlar olarak, muhtarlarımıza burada önemli bir görev düşüyor. Makinaların takibi ve sorumluluğu koordinatörlüklerimizde olacak. Muhtarlarımız gelip mahalle adına da götürebilirler. Çalışır, yıkanır, temizlenir, yapılacak onarımı varsa yapılır, sonrasında teslim edilir. İnşallah özenli ve düzenli kullanılır. Arkasından gelecek olan diğer taleplerde de bu kullanım engel oluşturmaz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma, çiftçiye hizmet etmeye gayret ederiz. Hayırlı, uğurlu olsun, güle güle kullanın” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, törenin ardından Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya yönelik Selendi ilçesinde yaptığı projeler ve yatırımlar hakkında bilgiler verirken, Selendi Belediyesi ile ortak yürütülebilecek yatırımlar ve projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.