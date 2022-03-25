Selendili üreticilere hünnap fidanı dağıtıldı

Selendi Orman İşletme Şefliği, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla, birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnabın meyvesinin Selendi’de üretiminin arttırılması amacıyla Selendi Orman İşletme Şefliği tarafından vatandaşlara hünnap fidanları ücretsiz dağıtıldı.

Demirci yöresinde yetiştirilerek adından sağlık açısından söz ettiren antioksidan ve C vitamini kaynağı olan hünnap meyvesi, bundan sonraki yıllarda Selendi’de de üretimi yapılacak. Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Selendi İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz olarak naylon poşet içerisinde tüplü olarak dağıtılan hünnap fidanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin fidan kısa süre içerisinde İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Orman İşletme Şefi Gökhan Buran ve Durhasan Orman İşletme Şefi Sait Akgün’ün katılımıyla dağıtımı yapıldı.

Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, "Hünnap, yüksek lifli olması ve düşük kalorili yapıya sahip olması hünnabı lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır haline getirmiştir. Birçok faydası bulunan ve şifa kaynağı olan hünnap inşallah Selendi’de vatandaşlarımızın önümüzdeki yıllarda ekonomisine katkı sağlar." dedi. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ise şifa kaynağı olan hünnabın Selendi’nin gelişmesine ve ekonomisine katkı olabileceğini söyledi.