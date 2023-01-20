Selendili öğrencilerin karne sevinci

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Selendi ilçesinde de, 2022-2023 yılında ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 2 bin 862 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından protokol ve öğretmenlerinin ellerinden karnelerini ve belgelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Ailelerin de heyecanlı olduğu karne dağıtımında ilçe genelinde 291 eğitimcinin görev aldığı ilk dönem sonunda 367’si anasınıfı, 797’si ilkokul, 868’si ortaokul, 830’u lise olmak üzere toplam 2 bin 862 öğrencinin yarıyıl tatili bugün başladı. 2. dönemin 6 Şubat’ta başlayacağı eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Cumhuriyet İlkokulunda Karne dağıtım törenine katılan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, "2022-2023 Eğitim Öğretim yılının birinci dönemini tamamlamış bulunuyoruz. İlçemizde bugün 2 bin 862 öğrencimiz karne alıyor. Yorucu bir yarı dönem geçiren, geleceğimizin umudu, ülkemizin istikbali olan öğrencilerimizin ve onları hayata hazırlayan öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı birinci dönem boyunca ortaya koyduğunuz gayret ve çalışmaların sonucunda karnelerinizi alıyorsunuz. Karne heyecanınıza içtenlikle katılıyor, sizlerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. Notlarınız ne olursa olsun, umudunuzu, cesaretinizi, inancınızı ve kendinize olan güveninizi diri tutarak tatilinizi iyi geçirin." diyerek öğrencilere protokol üyeleriyle birlikte karnelerini dağıttı.

Cumhuriyet İlkokulundaki karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Haili İbrahim Okumuş, Belediye Başkan vekili Hikmet Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, daire müdürleri, Okul Müdürü Akın Çekin, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.