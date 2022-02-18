Selendili muhtarlar bilgilendirildi

Selendi İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım başkanlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda mahalle muhtarları ile birlikte 2022 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde mahalle muhtarlarıyla 2022 yılı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mahalle muhtarlarının dile getirdikleri dilek ve öneriler kurum müdürleri tarafından not alınarak çözümler için istişareler yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı mesleki eğitim merkezleri yaygınlaştırma ve istihdamı artırma ve okul öncesi eğitimde okullaşma oranının arttırılması projeleri ile ilgili muhtarlara bilgi verildi. Sonrasında İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Güldane Kaçar tarafından aşılama ve pandemi tedbirleri ile ilgili muhtarlara hatırlatmalarda bulunuldu.

Toplantıya Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amir vekili Komiser Hakkı Korhan İnci, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü Önder Baştürk, kurum amirleri ile birlikte merkez ve kırsaldaki mahallelerin muhtarları katıldı.