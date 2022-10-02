Selendili Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Manisa’nın Selendi ilçesinde ikamet eden Kıbrıs gazisi İdris Kumru hayatını kaybetti.

Selendi’nin kırsal Dumanlar Mahallesi’nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İdris Kumru akşam saatlerinde vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sonucu hayata gözlerini yuman 69 yaşındaki 3 çocuk babası Gazi Kumru’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Mahallenin sevilen isimlerinden olan Kumru’nun cenazesinin 3 Ekim Pazartesi Günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Dumanlar Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.